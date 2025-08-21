Bakan Göktaş açıkladı! Muğla’ya 122 milyar liralık yatırım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için 21 Ağustos Perşembe günü Muğla'ya geldi. Bakan Göktaş, sabah 10.30'da Muğla Valiliği'ni ziyaret ederek ve burada basın açıklamasında bulundu. Göktaş, "Hizmetlerimizi şehrin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Muğla'da da yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda da ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da bizzat ele aldık. Hizmet anlayışımızın temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan bir sosyal hizmet anlayışı hayata geçiriyoruz ve geliştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ortamlarında büyümeleri, kadınların güçlendirilmesi, ailelerin daha güçlü ortamda yol alması, engelli bireylerimizin ve yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı yaşamaları bizim için öncelikli" dedi.

Muğla'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "Muğla'da son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz için ise 8,6 milyar lirayı aştı. Muğla'da 8 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017 yılından bu yana 89 bin 109 haneye bizzat ziyaretler gerçekleştirdik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Muğla'da 1.314 çocuğumuza sosyal ekonomik destek sağlıyoruz. 2012'den bugüne Muğla'ya 313,1 milyon liralık destek aktardık." ifadelerini kullandı.

"MİLAS'A HUZUREVİ VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ"

Milas'a huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelsiz yaşam merkezi kazandıracağklarını belirten Bakan Göktaş, "Muğla'da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile devletimizin desteğini kentin her köşesine ulaştırıyoruz. 2003- 2025 yılları arasında sosyal yardımlaşmaya 6,4 milyar lira kaynak aktarıldı. Milas'a huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız. Fethiye'de sosyal hizmet merkezi hayata geçireceğiz" dedi.