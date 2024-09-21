Bakan Göktaş çocuklarla çocuk oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka gitti, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti. Çocuklarla birlikte lunaparka giden Göktaş, çarpışan araba, dönmedolap gibi oyuncaklara binerek çocuklarla eğlendi. Hatay'da bir araya geldiği çocuklarla daha önce de Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını Tüpraş Stadı'nda birlikte izlediklerini hatırlatan Göktaş, "Onların neşelerine ortak olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadesini kullandı.