Haberler Yaşam Haberleri Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek
Giriş Tarihi: 6.10.2023 17:52 Son Güncelleme: 6.10.2023 18:13

Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sonrası, selden etkilenen hanelere destek amacıyla 5 milyon TL kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul’daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık."

İSTANBUL'U SEL VURMUŞTU

İstanbul'da 28 Eylül günü, sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olmuş, yollar adeta göle dönmüştü.

HER İKİ YAKADA DA ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece'de kuvvetli yağış görülmüştü.

Anadolu Yakası'nda ise Kavacık ve Çekmeköy'de yağış etkili olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA