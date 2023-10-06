Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul’daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık."
28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 6, 2023
İSTANBUL'U SEL VURMUŞTU
İstanbul'da 28 Eylül günü, sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olmuş, yollar adeta göle dönmüştü.
HER İKİ YAKADA DA ETKİLİ OLDU
Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece'de kuvvetli yağış görülmüştü.
Anadolu Yakası'nda ise Kavacık ve Çekmeköy'de yağış etkili olmuştu.