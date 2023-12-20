Bakan Göktaş, köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Keçiören'de köpek saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti. Göktaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Tunahan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne giden Göktaş, doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Anne Ergül ve baba Halil Yılmaz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, Tunahan ile de yakından ilgilendi. Göktaş, aileye ilk andan itibaren verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.