Bakan Göktaş’tan ‘Aile Yılı’ kapsamında 63 yıllık evli çifte ziyaret: Mutluluğun sırrı ‘hoşgörü’

'AİLE YILI' KAPSAMINDA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize programları sırasında Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftini ziyaret etti. Kanbur çifti, yeni evlenenlere 'karşılıklı hoşgörü' nasihatinde bulundu. Evlikleri boyunca birbirlerini kırmadıklarını söyleyen Ahmet Kanbur, "Emekli olduktan sonra İstanbul'a gittik, orada market işlettik. Sonra memleketimize döndük. Evleneli 63 yıl oldu. Severek evlendik, işin sırrı da zaten buradadır. Birbirimizi hiç kırmadık. Ben kızdığımda eşim sustu, o kızdığında da ben sustum. Hayatı birlikte idame ettirdik, bugünlere geldik. Gençlere tavsiyem, hiçbir zaman birbirlerini kırmasınlar. Sevgiyi mutlaka ön plana alsınlar. Ufak tefek hataları hoşgörüyle karşılasınlar ve evliliklerini sürdürsünler. İlişkimizde ben daha hoşgörülü davrandım, eşim de hoşgörülüdür. Biz aynı mahalle çocuklarıydık, birbirimizi iyi tanırdık. Severek evlendiğimiz için ufak tefek şeyleri hoşgörüyle karşıladık" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını anlatan Kanbur, Bakan Göktaş'ı, Belçika Parlamentosu'nda olduğu süreçten beri takip ettiklerini söyleyerek, "Çok memnun oldum. Yüz yüze karşılaştık. Çok sevdiğim kişidir" dedi.