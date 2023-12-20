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Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:05

Bakan Göktaş’tan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İHA
Bakan Göktaş’tan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a ziyaret
Bakan Göktaş'ı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelişinde Rektör Mehmet Cahit Güran ve diğer yetkililer karşıladı.
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan'ın tedavi gördüğü odaya çıkan Göktaş, doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Anne Ergül ve baba Halil Yılmaz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, Tunahan ile de yakından ilgilendi.
Bakan Göktaş, aileye ilk andan itibaren verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.

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Bakan Göktaş’tan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a ziyaret
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