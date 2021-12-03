Bakan Gül; "Yeni usul oluşturmak için uğraşıyoruz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları nedeniyle Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne geldi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanı sıra, Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Yakup Moğul, Vali Seddar Yavuz, Büyükeşhir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sakarya BAM Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Yalova Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, ilçe cumhuriyet başsavcıları ve hakimler katıldı.

"YENİ UYGULAMALARA İMZA ATILMAKTADIR"

Programın açılış konuşmasında söz alan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Adaletin hızlı ve doğru bir şekilde icrası amacıyla tüm adli teşkilatımız, gece gündüz mesai sarf etmeden çalışıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan grupların adalete erişmeleri amacıyla yeni düzenlemeler yapılmakta yeni uygulamalara imza atılmaktadır. Daha iyi nasıl çalışabiliriz sorusuna cevap aranmaktadır. Çalıştayın hayırlı olmasını tüm adli teşkilatımızın başarısına vesile olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

161 ADLİYEDE KURULDU

Korkmaz'ın ardından söz alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, "Bugüne kadar mağdurlar nispeten ceza adalet sistemlerinde göz ardı edildi. Bugün dünyada artık daha çok mağdur odaklı onarıcı adaletin ön plana çıktığını görüyoruz. Adalete olan güvenini de tahkim ediyor. İlk adım tabi ki mağduru dinlemek kaygı düzeyini düşürmek, 2019 yılında 7 pilot adliyeden kurulan bugün sayısı 161'e ulaştı. Kocaeli ve Gebze'nin yanı sıra Gölcük ve Körfez adliyelerimizde de adli destek hizmetleri müdürlüklerimizi kurduk." diye konuştu.

"666 MAĞDUR İFADE ALMA SÜRECİNDE DE UZMAN DESTEĞİ VERİLDİ"

Açıklamalarını sürdüren Ramazan Gürkan, "Çocuklar, kadınlar, yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmesi bizlerin ortak hareket noktalarından birini teşkil ediyor. Meslektaşlarımızla birlikte ve beraber hareket etmemiz gerekiyor. Kocaeli, Gebze, Körfez ve Gölcük adli destek müdürlükleri uzmanları tarafından 2021 yılında 2 Bin 536 sosyal inceleme raporu hazırlandı. 666 mağdur ifade alma sürecinde de uzman desteği verildi." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ ODAKLI ANLAYIŞ ORTAYA KOYUYORUZ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Özellikle mağdurları sadece suçu işleyenlerin cezalandırılması mutlu etmiyor. Aynı zamanda mağdurların ekonomik olarak desteklenmeleri fevkalade bir alana teşvik ediyor. Bizler çoğunlukla bulunduğumuz alan itibariyle sıklıkla mağdurlarla karşılaşıyor ve bu hikayeleri sürekli dinliyoruz. Şunu iddiayla söyleyebilirim ki sosyal hizmet alanında Kocaeli ve tüm Türkiye'de her vatandaşımızın kapısına kadar gidiyoruz. Eski devlet anlayışından büyük ölçüde ayrılıp vatandaş odaklı bir anlayış ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bu toplantıda işin adli boyutunu tartışacağız. Çocukların velayet konusu ve ailesiyle görüştürülmesi alanında da yeni bir konu ortaya kondu bu alanda da çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

"İNSANIN GÜVENLİK HAKKI HUKUKA EMANETTİR"

Toplantıda konulan Bakan Gül; "Kocaeli her alanda ülkemizin büyümesine katkıda bulundu. Bugün çok önemli bir başlığı burada gerçekleştiriyoruz. Bu da çok önemli. Güven veren bir adalet sistemine ulaşmada bu toplantılar önemli. Vatandaşımızın hak talebini adaletin odağına yerleştirmek hepimizin görevi. Yeni olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan mağdur odaklı bu yaklaşımlar önemli hizmetler sunmakta. Mağdurun elinden tutan bu yaklaşımlar sürecin en önemli parçası. Bu uygulamaları yerinde görmek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu hangi görüş düşünce yaşam tarzına sahip olursa olsun herkesin hakkını hukukunu en yüksek standartta geliştirmekten geçer. İşte bun yüzden sahadaki uygulamaları yerinde görmek önemli. İnsan toplumsal bir varlıktır. Allah'ın verdiği ömrü diğer insanlarla paylaşıyoruz. İnsanoğlu bu hakkı koruma vazifesini adına hukuk dediğimiz bu sisteme emanet etmiştir. İnsanın güvenlik hakkı hukuka emanettir. Ev işi şiddetle mücadele, kadına şiddetle mücadele bu kuralları kapsar. Bir mağdur hakkı huzuru bozulan insanın devletle muhatap olduğu bir hakka başlar. Bu hak mağduru arayıp bulamalıdır. Bunu bulacak olan da sizsiniz. İster mübaşir, ister polis, ister avukat, ister hakim tüm bu kurumların hepsi vatandaşın gözünde devletin elidir." şeklinde konuştu.

"YENİ USUL GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gül; "Bu el de samimiyetle tutmak bizim görevimizdir. Adliyenin kapısı vatandaşa güven vermelidir. Vatandaş o güveni yaşamalıdır hukuk dert olan değil derman olandır. Mağdurun hakkı da yükünün alınmalıdır. Bu sebeple adliyenin kapısı bir bilinmeze kapı açmamalıdır. O yüzden adli süreçlerde vatandaşlarımızın yeni mağduriyetler yaşamaması için en adaletli şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda akla gelen ilk örneklerden biri boşanma davalarıdır iki tarafta boşanmak istiyorsa ama tazminat, velayet konularında uzlaşamıyorsa bu konu uzamasın diyoruz. Bu süreçte anlaşmazlıkları derinleştirmekte insan psikolojisini örselemektedir. Tarafların iradesine uygun yeni bir usul geliştirmenin ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bir anlaşmalı boşanma bir de çekişmeli bir boşanma üçünü olarak karma bir sisteme çalışıyoruz. Yeni usul getirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenlemelerin yapılacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine çalışıyoruz." dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİ MAGAZİNLEŞTİREN DİLİ KABUL ETMİYORUZ"

Bakan Gül; "Yaratılmışların en şereflisi insandır insan içinde de çocuklardır. Bu konuda çocukların korunması bizime asimizde. 5. yargı paketi yürürlüğe girdi. Özellikle boşanma konusunda çocuğu görme konusu bu yasayla düzenlenmiştir. Bu sürecin uygulanmasına yönelik ikinci mevzuat çalışmaları da yapılıyor. Pilot uygulamasının sonra tüm Türkiye de uygulanacaktır. Bu uygulamalar ücretsiz yapılacaktır. Kendi çocuğunu görmek isteyen aileler para ödemeyeceklerdir. İnsan kendi çocuğunu görmek için para öder mi? Hayır tüm bu uygulamalara son verdik. Çocuk olduğu için hassas bir şekilde tüm Türkiye de uygulamaya geçecektir. Yeni uygulamaları hayata geçirmek hepimiz için yükümlülüktür. Yeni mağduriyetlerin önüne geçmek hepimizin. Örneğin canice öldürülen bir kadının fotoğraflarının yayınlanması bu konuda haksızlıktır. Öldüren caninin fotoğraflarının yayınlanmaması mağdurun ifşa edildiği haberler kabul edilebilir bir durum değil. Bunun kimseye de bir faydası yok. Bu ahlaka da hukuka da aykırı. Kadına yönelik şiddetti magazinleştiren dili kabul etmiyoruz. Mağdurun kişisel bilgileri paylaşılmamalıdır. Şiddet haberlerinde öne çıkartılması gereken şey çözüm önerileri olmalıdır. Şiddetin kendisi öne çıkarılmalarıdır. Geçtiğimiz günlerde bir bebeğin uğramış olduğu darp görüntüleri hepimizin vicdanını kararttı. Ama unutmayalım ki o çocuğumuzun da bir onuru ve geleceğe dair hayalleri var. O videoları izlemesi gerekenler izlemiş konuya dair çözüm bulunmuştur. O çocuk yarın büyüyecek evlenecek ama görüntüler silinmez şekilde yer alacak. Devletin tüm kurumları mesele ile ilgili bir süreci takip etmektedir. Polisi savcısı aile bakanlığı baroları, burada bu süreci enfekte etmek ya da bu sürece saygı göstermek yerine bu şiddet ve acıdan magazin çıkartmak hiçbirimiz kabul edeceği bir konu değildir. Mağdurların yaşamış olduğu acıları magazine alet etmek kabul edemediğimiz konudur." ifadelerini kullandı.

"YARGIDA İHTİSASLAŞMAYI ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ"

"Bugün Dünya Engelliler Günü, Özellikle engelli vatandaşlarımızın da adliyelerde adalete rahatça erişebilmesi için engelsiz faaliyetler yaptık. Personelimize işaret dili öğretiyoruz. 3 Aralık 2019 da ilk kez verilen bir ödülle bakanlığımız ödüle layık görüldü. bu ülkenin bir vatandaşı olarak da çok güzel görüntüler bizi mutlu ediyor. Adliyeye gidemeyen vatandaşımıza adliyeye gidiyor. Bu uygulamaları yaygınlaştırmak hepimizin elinde. Özellikle yine ben tüm engellilerin toplumun birinci ve eşit paydaşı olduğu düşüncesiyle tüm engellerin kalkması anlamında 2022'nn daha güzel geçmesini diliyoruz. Özellikle adalete erişim konusunda yargıda ihtisaslaşmayı çok önemli görüyoruz. Hakimler savcılar kurulu bu konuda önemli bir karar alarak köklü bir attı. ben sadece çocuklarla ilgili kısıma değinmek isterim bu kararda çocuk davaları ülkemizin tamamında ayrı ve uzaman mahkemelerde görülecek çocuk mahkemelerinin olmadığı yerlerde de ona göre bir çözüm bulunacak. Bugün burada kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik mağduriyet haklarını konuşuryoruz. Bu toplantı vesilesiyle Kocaeli ve civarı tüm yerlerde bu mağduriyetleri nasıl önlerine bakıyoruz. Mağdurları tüm haklarına kavuşulduğu, mağdurların hepsinin gözyaşlarının silindiği bir adalet anlayışı olması için elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı.