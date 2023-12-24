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Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:43 Son Güncelleme: 24.12.2023 15:57

Bakan Güler Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.

DHA
Bakan Güler Şırnak’ta yaralı askerleri ziyaret etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi" denildi.

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Bakan Güler Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti
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