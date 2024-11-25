Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: 3224 yıllık Hitit barajı Dünya Mirası listesinde

Çorum'daki Alaca Höyük'te bulunan 3224 yıllık Gölpınar- Hitit Barajı, 1935 yılında arkeologlar Hamit Zübeyir Koşay, Remzi Oğuz Arık ve Mahmut Akok tarafından keşfedildi. Devlet Su İşleri işbirliğiyle arkeolog Aykut Çınaroğlu ve Elif Genç tarafından 2002-2007 yılları arasında tamamen kazıldı. Onarım sonrasında baraj aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tarım arazisini sulamak için kullanılan barajla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Gölpınar-Hitit Barajı'nın Dünya Mirası Sulama Yapıları listesine alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "Çorum'da yer alan ve M.Ö. 13. yüzyılda Anadolu topraklarını suyla buluşturmak amacıyla Hititler tarafından inşa edilen Gölpınar-Hitit Barajı 'Dünya Mirası Sulama Yapıları' listesine alındı" duyurusunda bulundu.

TARIMSAL SULAMA KULLANILIYOR

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Uzun süren çalışmalar neticesinde gün yüzüne çıkarılan baraj, 3224 yıl öncesinde olduğu gibi günümüzde de Alaca Höyük çiftçileri tarafından tarımsal sulamada kullanılıyor. Medeniyetimizin tarım ve üretime dair izlerini taşıyan eserlerin, insanlığın ortak mirası olmasından büyük bir sevinç duyuyoruz." dedi. Bakan Yumaklı ayrıca sosyal medyada Dünya Mirası Sulama Yapıları listesi için verilen ödülün görselini de video ile paylaştı.