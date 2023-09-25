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Giriş Tarihi: 25.9.2023 10:07 Son Güncelleme: 25.9.2023 10:16

Bakan Işıkhan Midyat’ta incelemelerde bulundu

Açılış ve incelemelerde bulunmak için Mardin’in Midyat ilçesine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Bakan Işıkhan'a isminin yazılı olduğu Midyat Belediyespor forması hediye edildi. Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bakan Işıkhan’a ilçede yapılmış, yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçenin sorunlarını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Işıkhan Midyat’ta incelemelerde bulundu

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek ilçe başkanı Atilla Yarış ve partililerle bir süre görüşen Bakan Işıkhan daha sonra Midyat Belediyesince 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gönül Kaykaç adına yapılan parkın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, depremde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere şifa diledi.

Ardından Bakan Işıkhan, Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi, Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre merkezi, Novm Estel Butik Otel, açılışına katıldı. Midyat Estel Hanı, Kültür Evi'ni ziyaret ederek, incelemelerini sürdürdü. Yoğun temposuna devam eden Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Millet Bahçesinde onurlarına verilen akşam yemeğine katıldılar.

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Bakan Işıkhan Midyat’ta incelemelerde bulundu
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