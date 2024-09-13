Bakan Işıkhan Van’da DEM’li Belediye tarafından işten çıkarılan işçilerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir dizi ziyaretler yapmak üzere Van'a geldi. Bakan Işıkhan ziyareti kapsamında, DEM Belediyesi tarafından haksız yere çıkarılan işçilerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, çıkarılan işçilerin sorunlarını dinlerken, Bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini her zaman işçiden yana olduklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan "Haksız yere işten çıkarmalarla ilgili biz Çalışma ve Sosyal Bakanlıkla ilgili her zaman haktan, hukuktan, emekten ve işçiden yana olduğumuz için, sizinle birlikte davanıza destek vermek için siz kıymetli kardeşlerime uğramak istedim. Davaniz mübarek olur inşallah. İşe geri dönme sürecindede Bakanlık olarak bize düşen ne varsa onları yapacağız. Bugünde Vanda'yız sizlerle birlikteyiz. Bayrakları taşımak onurlu birseydi. Biz inşallah işlerinize kısa sürede dönmeniz noktasında haklı mücadelenize destek vereceğiz" ifadesini kullandı.