Bakan Karaismailoğlu: Filyos’ta konuştu: 2024’te hizmete açacağız

Helikopter ile geldiği Filyos'ta karayolu ile birlikte Türkali'de yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos - Zonguldak arasını 15 dakikaya düşürecek olan karayolunun 2024'de tamamlanacağını söyledi.

Çatalağzı-Filyos Şantiyesinde inceleme, brifing aldıktan sonra açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara, hava, demir, denizyolu ve haberleşme hamleleri sayesinde; Cumhuriyet'imizin 100. yılının eşiğindeki ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası hâline getirdik." dedi.

Karayolu ulaşımının, bölünmüş yol standardında, çok daha güvenli, hızlı ve konforlu hâle getirildiğini belirten Karaismailoğu; "Ulaşıma, ticarete ve sosyal hareketliliğe katkı sağlayacak Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu'nun önemli bir bölümü olan Filyos-Çatalağzı Yolu'ndaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Son iki yılda Zonguldak'ta büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu vesileyle sizlerle ve güzel Zonguldak'la sık sık buluşma fırsatı bulduk." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu; "Zonguldak-Mithatpaşa Tünellerinin yapım şantiyelerini inceledik. Yenilenen ve pisti büyütülen Çaycuma Havalimanı'na indik; çalışmaların sonuçlarını yerinde gördük. Asrın projesi Filyos Limanı'nı 4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hizmete açtık. Ocak ayında Zonguldak-Kilimli Yolu ve Prof. Dr. Teoman Turalı Tünelleri'ni hizmete sunduk. Hükûmetlerimiz döneminde, ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımların içinde yüzde 61'lik bölümünü, karayolları projelerinin oluşturduğunu belirten Karaismailoğlu; "Ülke genelindeki karayolu yatırımlarımızla; bölünmüş yol uzunluğumuzu 4,5 kat artırarak, 28 bin 664kilometreye, Otoyol uzunluğumuzu iki katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 km'nin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırdık." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu; "Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aşıyoruz. Biz yalnızca milletimizin derdinde, ona en iyi hizmeti sunmanın peşindeyiz! AK Parti, 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyor. Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 84 milyonun Türkiye'sidir…" dedi.

Türkiye'ye çağ atlatan projelerin seçkinlerin değil milletin olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu; "Ülke genelindeki yol yatırımlarımızla; yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde; zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, Akaryakıttan 908 milyon dolar, Bakım onarımdan 636,4 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağladık." şeklinde konuştu.

Tüm bunlara ek olarak, emisyon salınımının 5,65 milyon ton azalttıldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu; "Son 20 yılda ülkemizde, araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği de yüzde 142 oranında artarken, yaptığımız yerinde yatırımlar ve hizmete açtığımız yollarımız sayesinde kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı. Ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarından Batı Karadeniz'in 'kara elması' Zonguldak da hak ettiği payı alıyor." dedi.

KAraismailoğlu; "Son yirmi yılda Zonguldak genelinde, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının miktarı 13 milyar 695 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydederek; "Zonguldak'taki karayolları yatırımları için de 9 milyar 870 milyon liralık kaynak ayırdık. Son yirmi yılda Zonguldak'taki; Karayolu yatırım harcamalarını 21 kat, Bitümlü sıcak asfaltlı yol uzunluğunu 12 kat ve Bölünmüş yol uzunluğunu 8 kat artırdık. Zonguldak'ı bölünmüş yollarla Bartın, Bolu ve Düzce'ye bağladık. İl genelinde 14'ü tek tüp ve 5'i de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 13 bin 100 metreyi aşan 19 tüneli halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca, toplam uzunluğu 5 bin 700 metreye yaklaşan 64 köprüyü tamamladık.22 Ocak 2022 tarihinde, 34 kilometrelik Zonguldak-Kilimli Yolunu hizmete açtık. Bu yol hattında yer alan Prof Dr. Teoman Duralı Tünellerinin toplam uzunluğu 6 bin 500 metredir. Proje ile birlikte Zonguldak ile Kilimli ilçeleri arasındaki güzergah 4,5 kilometre daha kısaldı. Seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya indi." ifadelerini kullandı.

Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu üzerinde yer alan Kilimli-Çatalağzı yolumuzun uzunluğu 5,3 kilometre olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu; "Ayrıca, toplam uzunluğu 34,3 km olan Çaycuma Bartın Ayr. – Filyos-Kilimli-Zonguldak Yolunun 6,5 km'sini bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Kalan 27,8 km'lik kesimde 3 ayrı ihale kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Filyos-Çatalağzı yolumuz, biraz önce de ifade ettiğim gibi Zonguldak-Amasya-Kurucaşile-Cide yol projemizin önemli bir parçası. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak – Amasra- Kurucaşile – Cide Yolu, aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarımızdan Karadeniz Sahil Yolunun da bir bölümünü oluşturuyor. Yol projesinde, Zonguldak'ın Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşim yerleri, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alıyor. Filyos Limanı'nın tamamlanmasıyla özellikle ağır taşıt trafiğinin artacak. Bu nedenle ulaşımın güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması önem arz ediyor. Karayolu projemiz, Türkiye'nin geleceği için önemli bir yatırım. Trafiği rahatlatacak. Mesafeyi kısaltacak, böylece ekonomik fayda sağlayacak. Projemizi 2024'te hizmete açacağız. Filyos-Çatalağzı Yolumuzun uzunluğu 13,8 kilometre. Bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol kapsamında; 7 adet çift tüp tünel, 2 aç-kapa tüneli,2 tek köprü ve 2 farklı seviyeli kavşak yapım işleri yer alıyor. Bizler, halkımıza hizmeti, Hakka hizmet aşkıyla yapıyoruz. Hizmet kervanımızda 'Durmak yok, yola devam' ilkesi ve kararlılığıyla çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımız hız kazanarak devam edecek. Tamamlayıp hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi, geçtiği yerlerin üretim, istihdam, ticaret, kültür ve turizmine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerini alacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmanın ardından Kapuz mevkiinde bulunan şantiyeyi ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun incelemelerine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti Zonguldak İl Başkan vekili Ömer Gülay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, AK Parti İl Gençlik kolları başkanı Benhur Özübek, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile daire müdürleri AK Parti bazı ilçe başkanları ile bazı il genel meclis üyeleri katıldı.