Bakan Karaismailoğlu: İstanbul’da her ay metro yatırımı yapılacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. "Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu" başlıklı üniversitenin "akademik ilk dersini" veren Karaismailoğlu Türkiye'nin önemli projelerini ve mühendislik harikalarını gençlere anlattı.

Törende ulaştırma ve altyapı çalışmalarında demir yollarına ağırlık verileceği kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında 5 bin şantiye ile geleceğe yatırım yapıldığını söyleyerek, İstanbul'da her ay bir metro yatırımı yapılacağını duyurdu.

2020-2050 yılları arası ulaşıma yönelik talep yolcu sayısının kilometre cinsinden tam iki katına çıkacağını belirten Karaismailoğlu, talebi karşılamak için altyapıyı kurduklarını bildirdi. Bu çerçevede önümüzdeki aylarda İstanbul'da her ay bir metro yatırımı yapılacağını belirtti.

Motorlu araçlara bağlılığı azaltmak için 1,5 kilometrelik toplu taşıma, işyeri ve okul mesafeleri için yürüme yolları, bisiklet ve skoter'ın özendirileceğini belirten Karaismailoğlu, toplu taşımaya ulaşmak için elektrikli araçları kullanmaya devam edileceğini ve sayısının artırılacağını bildirdi.

Türkiye'den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşıldığını belirten Karaismailoğlu, "38 trilyon gayrisafi mili hasılaya ve 7 trilyonluk ticaret hacminin ortasındayız. Bütün planlamalar bunun üzerine yapılıyor. Çin'den Avrupa'ya yıllık 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz de bu ticaret hacminden payımızı ne kadar arttırabiliriz diye bütün altyapımızı bunun üzerine kuruyoruz" dedi.



ORTA KORİDOR DÜNYAYA ŞEKİL VERECEK

2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona, 2100'de de 150 milyar tona ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, bu yüklerin taşındığı koridorlara değinen Karaismailoğlu, Türkiye üzerinden geçen Orta Koridorun çok ekonomik ve tasarruflu olduğunu kaydetti.

Orta Koridor ile Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, bu ticaret koridorunun dünyaya şekil vereceğini aktardı. Orta Koridor 'un önümüzdeki 100 yılın koridoru olacağını bildiren Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Orta Koridor 'un öneminin daha da arttıracağını söyledi.



HIZLI TREN BAĞLANTI SAYISI 54'E ÇIKACAK

Demiryolu çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Demir yolu hatlarımıza yatırımlar yapmaya başladık. Şu an 13 bin kilometrenin üzerinde olan demir yolu hattımızın 28 bin kilometreye çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye genelinde devam eden 4 bin 500 kilometrelik demiryolu yatırımlarımız var. Türkiye'nin önemli bir bütçesini demir yollarına ayırmış olduk. 8 ilde bulunan hızlı tren bağlantı sayımızı da 54'e çıkaracağız. Yapılacak yatırımlarla demiryolu kullanım oranını yüzde 22'ye çıkaracağız" dedi.

Türksat 6A'yı uzaya fırlatacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı tamamen Türk mühendislerinin ürettiği bir uydu olarak uzaya fırlatacağız. Kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasında yer alacağız" dedi.



5G ARTTIRILMAYA DEVAM EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planları olduklarını bildirdi.

"BİLGİNİN BİLİNCE DÖNÜŞMÜŞ HALİ ÇOK KIYMETLİDİR"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise gençlere seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli gençlerimiz, üniversite kültürüyle onu yoğurarak, onun öznesi olarak yol alacaksınız. Şunu unutmayın ki en kıymetli akış, derslikteki hoca-öğrenci arasındaki bilgi alışverişidir. Hocalarımızın donanımlarına çok güveniyoruz ancak siz de talep eden olun. Sorun, sorgulayın, hazırlanarak gelin. Üniversite öğrencisinin de bir beslenme çantası vardır. O çanta kitap doludur. Okuma- yazma bilmeyenle kitap okumayan arasında bir fark yoktur. Size üniversiteli olduğunuzu fark ettirecek olan şey kendinizi ifade etme şeklinizdir. Bunun için üniversite sizin için yegane ortamdır. Üniversiteler bilgi üretir fakat biz onla yetinmiyoruz. Bilginin bilince dönüşmüş hali çok kıymetlidir. Dolayısıyla üniversitemizde bilginin bilince dönüşmüş haliyle yoğrulmak istiyoruz. Her dakikanız dolu geçsin. 14 haftaya sığamayacak kadar çok detaylı derslerle buluşacaksınız. Yelpazenizi geniş tutarak yol alın istiyoruz."

Törenin sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunun Kararıyla Fahri Doktora Diploması takdim edildi