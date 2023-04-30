Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 82 azalma oldu

"CUMHURBAŞKANININ İHRACAT HEDEFİ 1 TRİLYON DOLAR"
Türkiye'nin 21 yıl önce yıllık ihracat rakamını şimdi bir ayda sağladıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bakın Türkiye'de 21 yıl önce 25 milyar dolar ihracat rakamı vardı. Bugüne geldiğimizde geçen ay, bir ayda hallettik. Yılda 254 milyar dolarlık ihracattan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 1 trilyon dolar ihracat hedefi verdi. Bu doğrultuda çalışacağız ve kısa zamanda bu hedefe ulaşacağız. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.
"EĞRİBEL TÜNELİ TAMAMLANDI, SAHİL YOLUNA ALTGEÇİT PROJESİ VAR"
Giresun'a yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti iktidarı döneminde Giresun'a 37 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Hepsi Giresun'un büyümesi, hayatının kolaylaşması içindir. Hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın en riskli yollarından bir tanesi olan Eğribel Geçidi'ni tünelle geçtik. Geçen yıldan beri tek tüp olarak hizmet veriyor. Şimdi ikinci tüpünü de bitirdik. Tamamen bitti ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra şaşalı bir şekilde içerisinden geçeceğiz. Giresun şehir merkezini de yakından ilgilendiren Liman Kavşağı'nda katlı kavşak projemiz var. Projemizi bitirdik, yatırım programına koydurduk. Giresun'un siluetini bozmadan buraya yakışır şekilde altgeçit olarak yapıyoruz, 7 Haziran tarihinde de ihalesi var. Hayırlı uğurlu olsun Giresun'a" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmanın ardından partisinin il başkanlığına geçerek, burada partililerle bir araya geldi.