Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında yüzde 82 azalma oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Belediyesini ziyaret etti. Ardından Bulancak Durağı'nda vatandaşlara hitap eden Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye için hayal edilemeyecek birçok şeyi hayalden gerçeğe dönüştürdü. Bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir yola girdik. Aslında 14 Mayıs ülkemiz ve milletimiz için büyük bir fırsat. İnşallah 21 yıldır devam eden istikrar süreciyle gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Yıllarca çok bedeller ödedik, terörle boğuşturdular bizi. Terör belasına bulaştırdılar bizi, ülkemizin geleceği için konuşamadığımız çok yıllar oldu. Ama Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü liderliği ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde terörü ülkemizin başından def ettiği için bugün Giresun'da ülkemizde yapılacak yatırımlardan, projelerden konuşabiliyoruz. O yüzden karşımızda bir ittifak oluşturuldu. Dikkat ederseniz Türkiye düşmanı kim varsa bu ittifakı destekliyor. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bakınız bu 21 yıllık istikrar sayesinde ülkemiz gelecek 50 yılı planlar duruma geldi. 21 yıl önce de bir Türkiye vardı ama başbakanına yazar kasa fırlatılan günleri, sadece birkaç ay süren iktidarları gördük. Ne oldu ülkemiz; milletimiz zarar gördü. Bugüne geldiğimizde ise 29 bin kilometre bölünmüş yoldan bahsediyoruz. Bu 29 bin kilometre yoldan her yıl 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Sadece karayolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Her yıl 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte vatanı sevmek, millete hizmet etmek budur" dedi.