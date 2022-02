Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye büyük dönüşüme girdi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kamulaştırmaları tamamlanan Sarıhocalar köyünden Kandıra F Tipi Cezaevi'nin arka kısmına alınan yolun 4.8 ve Çubuklu Bala-Çubuklu Osmaniye arasındaki 2.7 kilometrelik iki varyantının açılışını gerçekleştirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde Kocaeli'ne geldi. İlk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ziyarettde bulundu. Ziyarete İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve il yöneticileri katılım sağladı.

ELLİBEŞ: İRADEYİ ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş,"Biz Kocaeli Ak Parti Teşkilaytı olarak Cumhurbaşkanımızın radesini sahaya yansıtmaya devam ediyoruz. Teşkilatlar olarak sizlerin yapmış olduğu başarılı çalışmaları halkımızla buluşturarak bir iradeyi ortaya koymaya devam edeceğiz. Türkiye geneli ve Kocael özelimnde bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerimiz ve beklentilerimiz devam ediyoru ben bu duygular içerisinde bir kere daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU:TÜRKİYE BÜYÜK DÖNÜŞÜME GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'mizin her bir tarafında 2002 yılında çok büyük bir dönüşüm gelişime devam ediyoruz. Kimilerinin hayal bile edemediği bir değişimle ve kadroyla devam ediyoruz. Yapılan bu büyük iş ve dönüşümün üzerine daha fazla ne koyabiliriz diye gece gündüz çalışarak büyük işler yapmaya devam ediyoruz. Ülkesini memleketini seven insanların bu projeler devam edecek. Hayal edin 2002 yılı öncesinde Türkiye ne haldeydi? Bütün kaza haberleriyle acı haberleri okuyan bir Türkiye vardı. Her şeyi unutun zamandan yakıttan sadece 28 bin 550 km yol sayesinde kaza maliyetleri bakımından bu yolarda taşıt hareketliliği yüzde 180 artmış olmasına rağmen can 11 bin can kurtarılmış oldu. 2002 yılı öncesini hiç unutmamak ve herkese anlatmak lazım. Türkiye çok büyük bir dönüşüme girdi. Sayın Cumhurbaşkanının vizyonu ve sizin gibi üretken ekipler sayesinde oldu. Karada denizde demiryollarında ve uzayda oldu bu dönüşümler. 2002 yılından önce Türkiye uzaya çıkacak deselerdi herkes gülerdi. Ama şu an baktığımızda uzayda da neler yapıldı bir bakın. Dünyada uydusuyla temsil edilen ülkelerden bir tanesiyiz. Kendi uydusuyla uzayda temsil edilen bir ülke olacağız.

"17 YILDA BİTİRİLEMEYEN BOLU DAĞI ÜLKEYE BÜYÜK ZARARLAR VERDİ"

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli ilini çevreleyen, tamamen şehri rahatlatan ve bütün kolaylıkları sağlayan 8 Milyar Dolarlık bir projeyi 3 yılda bitiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. 17 yıl bitirilemeyen bir Bolu Dağı var. Karşısında da Bolu Dağı'nın 17 yılda bitirilememesi Türkiye ekonomisine ciddi anlamında zararı olmuştur. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde aynı şekilde 4 yıl içerisinde 2 buçuk milyar euroluk bir proje bitirdik. Devletin kasasından bir lira bile çıkmadan bitirilen bir proje. Biz bir taraftan kendi kamu kaynaklarını kullanarak projeler yaparken bir taraftan da hızlıca ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Kendi getirilerini ve faydalarını sağlıyoruz. Bir taraftan yakıttan çevreden de katkı sağlıyor. Kocaeli için Kuzey Marmara oto yolu için bir taraftan da izmitr yolu osman gazi köprüsü üzerinden kısa süreli tartışmalar yapıldı bunlar unutulacak çünkü bu projelerin türkiyeye faydası yüzyıllar boyu devam edecektir. Bunları daha da çok yapacağız bizim hedefimiz 225 milyar dolarlık hacmimizi 250 miyar dolara çıkarma hedefimiz vardı. Bunların hepsi güçlü bir ulaştırma ve alt yapı sayesinde oluyor. Siz o bölgeye ne kadar hızlı ulaşabilriseiz o bölgenin gelişmeleri de o kadar hızlı oluyor.

"DIŞ MİHRAKLAR ENGELLEDİ"

Kocaeli ülkemizin göz bebeği sanayinin, ihracatın bir bölgesi ihmal edilemeyecek bir bölge. Buraya çok fazla yatırımlar yapılıyor ve yapılacak bu bölgenin kıymetini bilecek en iyi parti de AK Parti'dir. Şehir hastanesi raylı sistemini uzatıyoruz mevcut şehir içindeki tramvaya bağlayarak hastane ihtiyacını karşılamış olacağız. Aslında bu proje çoktan bitecekti ama bazı dış mihraklar yüzünden projemiz kesitiye uğradı ama şu anda bir kesinti yok. 2023 yılında da onu bitireceğiz. Gebze hattımız da kuzey-güney hattında önemli bir bölümü bitti yüzde 40'a varan ilerlemekler kaydettik. Hızlı trenimiz çalışıyor önümzdk günlerde de gebze sabiha gökçen halkalı bağlantısını yaparak ulaşımı sağlauyacağız. Bölgemizde derbent istasayonu teknik aksaklıklar nedeniyle hizmet verememişti mart ayı içerisinde de onu açacağız. Karayolarında devam eden projelerimiz var onları da en kısa zamanda bitireceğiz. Sadece Kocaeli değil tüm Türkiye'de yaptığımız projelerimiz var. Dava arkadaşlarımız olarak size dğşen bu projeleri insanlarımıza anlatmak olacak" ifadelerini kullandı.