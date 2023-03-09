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Giriş Tarihi: 9.3.2023 12:30 Son Güncelleme: 9.3.2023 12:32

Bakan Karaismailoğlu'ndan konteyner kent açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu’ndan konteyner kent açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu'ndan konteyner kent açıklaması
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