Giriş Tarihi: 9.3.2023 12:30Son Güncelleme: 9.3.2023 12:32
Bakan Karaismailoğlu'ndan konteyner kent açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" dedi.
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz" dedi.