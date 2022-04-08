Bakan Kasapoğlu, hentbol oyuncusu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da bir araya geldi

Açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sahneye, geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'ı çıkardı.

Merve'nin kendilerinden istediği spor sahası talebini de görüştüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Merve'nin ve arkadaşlarının istediği salon imkanını ve hentbolla ilgili alt yapıyı da Şanlıurfamıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Merve için, arkadaşları için ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.