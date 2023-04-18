Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kasapoğlu: Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik
Giriş Tarihi: 18.4.2023 15:58 Son Güncelleme: 18.4.2023 15:59

Bakan Kasapoğlu: Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'in yollarındayız. Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik. Sevgi Yolu'nda yürüyeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir 1'inci bölgeden 1'nci sıra milletvekili adayı olan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kasapoğlu millet buluşmalarının devam ettiğini belirtip, "Bizi, İzmir'in her yerinde görebilirsiniz. İzmirli hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah bu buluşmalarımız milletimizin emrine hazır şekilde devam edecektir.

İzmir'in yollarındayız. Hamdolsun halkımızla, milletimizle kucaklaşarak omuz omuza yürüyoruz. Dün Karaburun'daydık, Çeşme ve Seferihisar'da milletimiz ile buluştuk. Kucaklaşarak, hasbihal ederek İzmir'imizi, ilçelerimizi, semtlerimizi konuşarak hem yürüyoruz hem de milletimizi süreçlere bizzat katarak bu süreci birlikte yürütüyoruz. Bugün de Bayraklı'dayız. Bayraklı, İzmir'in emek, alın teri noktasında sembol ilçelerinden biri. Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik. Sevgi Yolu'nda yürüyeceğiz. Gençlerimiz ile kucaklaşacağız. Burada bir gençlik merkezi projemiz var. O çalışmamızı yerinde inceleyeceğiz. Torbalı'da, Selçuk'ta olacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Davutoğlu kaç İnce eder?
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu: Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA