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Giriş Tarihi: 14.5.2023 12:01 Son Güncelleme: 14.5.2023 12:22

Bakan Kasapoğlu oyunu kullandı

ERTAN GÜRCANER
Bakan Kasapoğlu oyunu kullandı

AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Kasapoğlu, Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde oy kullandı. Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile okula gelen Bakan Kasapoğlu, 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Kasapoğlu, "Hayırlı olsun inşallah. Ülkemizde oy verme süreci başladı. Yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımız sandıklarda tercihlerini kullanıyor. Gün sonu itibarıyla milletimizin kararı ortaya çıkmış olacak. Ülkemiz demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçimi de aynı olgunlukla bir demokrasi şöleni olarak geçirecektir. İnşallah memleketimiz, milletimiz, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımıza, gayret gösteren tüm görevlilere bu alanda kolaylıklar, başarılar diliyorum. İzmir'imiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

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