Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştu

"SPORA ERİŞİMLERİ İÇİN DAHA FAZLA ÇABA ORTAYA KOYACAĞIZ"
Serebral palsi konusundaki farkındalığı ve bilinci sadece yılda 1 güne değil her güne, her ana vakfetmek gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bugünü özel olarak değerlendirdiğimiz gibi bundan sonraki günleri de bu birliktelikleri bu çalışmaları artırma noktasında daha verimli hale getireceğiz. Zaman zaman spor müsabakalarında serebral palsili arkadaşlarımı görüyorum. Onların çabasını, azmini, inancını görmek bana ayrı bir enerji veriyor. O yüzden spora erişim, sporla yaşama ve bu alandaki erişilebilirliği artırmak en büyük görevlerimizden biri. Tüm bireyler gibi serebral palsili bireylerin de spora erişimi noktasında bundan sonra daha fazla çabayı ortaya koyacağız. Bizim gençlik kamplarımız var. Otizmli bireyler ve aileleri için özel kamplar düzenledik. İnşallah ilk fırsatta serebral palsili gençler ve aileler için de yeni kampları sizler için organize edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlere müjdesini vermiş olayım" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından 46 yaşında lise mezunu olan serebral palsili Ümithan Yılmaz'a diplomasını verdi.