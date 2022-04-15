Bakan Kasapoğlu Tunceli’de öğrencilerle iftar yaptı: Gençler bizim en büyük umudumuz

İftarın ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, buradaki programının ardından Genç Ofise geçti ve orada da gençlerle coşkulu bir program gerçekleştirdi.

"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ"

Kasapoğlu, 2023 seçimlerinde herkese daha çok çalışma ve gayret düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz vermeden bu çıtayı, bu bayrağı daha da yukarı taşıma görevi düşüyor. Gençler bizim en büyük umudumuz. Sadece bizim de değil, gençler insanlığın umudu. Vicdanıyla, merhametiyle, gayretiyle, alın teriyle hakikaten insanlığın ihtiyaç duyduğu gençlik bizde. İnanıyorum ki bu mücadelemizi inşallah her türlü engele ve tuzağa karşı birlikte güçlendirdik. Bundan sonrası da yine birlikte omuz omuza, el ele vererek daha güçlü Türkiye hikayesini yazma ve bu anlamda bu bayrağı daha yukarı taşıma mücadelesi en güçlü şekilde yoluna devam edecektir."