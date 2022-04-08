Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kasapoğlu yurtta öğrencilerle sahur yaptı
Giriş Tarihi: 8.4.2022 09:02 Son Güncelleme: 8.4.2022 09:46

Bakan Kasapoğlu yurtta öğrencilerle sahur yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Kasapoğlu yurtta öğrencilerle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu gece saatlerinde Şanlıurfa’ya gelerek öğrenciler ile sahur yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak gece geç saatlerde hava yolu ile Gaziantep'e inen Kasapoğlu daha sonra karayolu ile Şanlıurfa'ya geçti. Spor Bakanının Şanlıurfa'daki ilk durağı Göbeklitepe Erkek Öğrenci yurdu oldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'in de Bakan Kasapoğlu'na eşlik etti. Daha sonra yemekhaneye geçen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte sıraya girip aynı masada yemek yedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
"Tacizci" iftirası ile katledilmişti! Diyarbakır'daki cinayette flaş gelişme
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size"
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu yurtta öğrencilerle sahur yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA