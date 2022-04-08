Bakan Kasapoğlu yurtta öğrencilerle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak gece geç saatlerde hava yolu ile Gaziantep'e inen Kasapoğlu daha sonra karayolu ile Şanlıurfa'ya geçti. Spor Bakanının Şanlıurfa'daki ilk durağı Göbeklitepe Erkek Öğrenci yurdu oldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'in de Bakan Kasapoğlu'na eşlik etti. Daha sonra yemekhaneye geçen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte sıraya girip aynı masada yemek yedi.