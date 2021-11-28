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Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:22 Son Güncelleme: 28.11.2021 16:27

Bakan Kasapoğlu’dan Milletvekili Öçal’a taziye ziyareti

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Kasapoğlu’dan Milletvekili Öçal’a taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın amcası Hacı Açıkgöz’ün vefatı dolayısıyla Türkoğlu İlçesinde Çobantepe Mahallesi’deki cenaze törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Milletvekili Öçal'a taziyelerini iletti.



Bir süre önce vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesini de ziyaret ederek taziyelerini ileten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aileye sabır diledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyaretleri esnasında, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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Bakan Kasapoğlu’dan Milletvekili Öçal’a taziye ziyareti
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