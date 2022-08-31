Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Böyle bir sistem dünyada yok

Kasapoğlu, gençlerin rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşarak yurtlarda ücretsiz konakladığı uygulamaya yoğun talep olduğunu söyledi. Buna göre projeden bu zamana kadar 100 binin üzerinde genç yararlandı.





Kasapoğlu, "Hafta içi, hafta sonu, yaz tatili fark etmez, ne zaman gerekiyorsa yurt kapıları bu millete açık. Böyle bir sistem dünyada olmayan sistem" değerlendirmesinde bulundu.

SÜRE UZATILDI

Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını hatırlatarak, yepyeni bir haberi duyurdu.





Kasapoğlu, "Seyahatsever" projesinin 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıldığını belirterek, "GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.