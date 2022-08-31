Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Böyle bir sistem dünyada yok
Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:22

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Böyle bir sistem dünyada yok

Gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz ve otel tadında konforlu konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu müjdeli bir haber verdi. 1 Eylül'de sona erecek proje 5 Eylül'e kadar uzatıldı.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere Seyahatsever müjdesi! Böyle bir sistem dünyada yok

Kasapoğlu, gençlerin rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşarak yurtlarda ücretsiz konakladığı uygulamaya yoğun talep olduğunu söyledi. Buna göre projeden bu zamana kadar 100 binin üzerinde genç yararlandı.



Kasapoğlu, "Hafta içi, hafta sonu, yaz tatili fark etmez, ne zaman gerekiyorsa yurt kapıları bu millete açık. Böyle bir sistem dünyada olmayan sistem" değerlendirmesinde bulundu.

SÜRE UZATILDI
Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını hatırlatarak, yepyeni bir haberi duyurdu.



Kasapoğlu, "Seyahatsever" projesinin 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıldığını belirterek, "GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Böyle bir sistem dünyada yok
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