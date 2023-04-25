Bakan Kasapoğlu'ndan "Karşıyaka Stadı" açıklaması: Yeter ki gölge etmesinler biz onu da yaparız!

"Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşılaştık yoksa stadın yapımı bitmişti şimdiye kadar. İzmir'de 3 stadın temeli aynı anda atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi... Biz talep neyse bugüne kadar gereken adımlarımızı attık. Son süreçte yine Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol imzaladık, devrettik. 'Hadi biz yapacağız' dediler ama 3 yıldır onun adımını da atmadılar."