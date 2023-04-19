Bakan Kasapoğlu’ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti

Bakan Kasapoğlu'nun kullandığı araçta sporcular, hem eğlenceli vakit geçirip hem de TOGG ile ilgili görüş ve temennilerini dile getirdiler.

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video

BAKAN KASAPOĞLU'NUN 'SÜRMEK İSTER MİSİN?' SORUSU, MİLLİ SPORCULARI HEYECANLANDIRDI



Bu arada Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı 'evet' cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı.

Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile selfie çekmeyi de ihmal etmediler.