Bakan Kirişci; “Kılavuzlu Millet Bahçesi şehre değer katacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Program kapsamında Başkan Hayrettin Güngör ve Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen 'Kahramanmaraş Tarımının Bugünü ve Yarını' konulu toplantıya katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, ilçe belediye başkanları ve oda başkanlarının da yer aldığı ziyarette Bakan Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta tarımın geliştirilmesine yönelik hayata geçirilen ve planlanan yatırımlardan bahsetti.

ŞEHRİMİZİN YENİ GÖZDESİ OLACAK

Program; Kılavuzlu Millet Bahçesi, EXPO alanı ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretiyle devam etti. Kılavuzlu Millet Bahçesi hakkında Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, "Tarım ve Orman Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Vahit Kirişci, Bakan Yardımcımız Nihat Pakdil, milletvekillerimiz ve protokol üyelerimizle birlikte Kılavuzlu Millet Bahçesi'ni ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza şehrimizin yeni gözdesi olacak bu mekân hakkında bilgiler aktardık. İnşallah yakın zamanda Kılavuzlu Millet Bahçemizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve milletvekillerimiz de bu mekânı çok beğendiklerini ifade ettiler. Kahramanmaraş'ımıza değer katacak bir proje" diye konuştu.

BAŞKAN GÜNGÖR VE BAKAN KİRİŞCİ GENÇLERLE BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Kahramanmaraş programı Dulkadiroğlu Belediyesi Heyecan Park'ta gerçekleştirilen gençlik buluşması ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve ilçe belediye başkanları, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

ARİF ŞEN'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNULDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve protokol üyeleriyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şen ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilimiz Arif Şen ağabeyimizin kederli ailesine Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, valimiz, bakan yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Arif Şen ağabeyimizin kederli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabr–ı cemil diliyorum" dedi.