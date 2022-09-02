Bakan Kirişci: "Kozaklı kentten kırsala dönüşte örnek olacak"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığında AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, NTB Başkanı İbrahim Salaş, STK başkanları ve iş insanlarının bulunduğu heyet, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi bakanlıkta ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ve Türkiye'nin geçmişte bir tarım kanunu olmadığını kaydeden Bakan Kirişci, "Bu ülke bir tarım ülkesi ancak düşünün bir tarım kanunu yoktu. Atatürk'ün hayatta olduğu dönemde gündeme gelmesine rağmen tarım sigortaları konusu bir mevzuata sahip değildi. Toplum üreten, fide geliştiren insanlar için onların emeklerini, karşılığını teslim eden bir ıslahçı hakları kanunu yoktu. Tarım ürünleri ürün olarak 3 ayda hasat edilir, 12 ayda tüketilir. Nereden baksanız 11-12 aylık bir periyotta bu ürünleri depolayacak lisanslı depolar yoktu. Lisanslı depoculuk kanunu ülkemize kazandırıldı. Bu ülkede 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı. Bu 32 yılda tarım dışına çıkan alan Konya ve Sivas'ın toplam tarım yapılan alanının eş değeri olan bir alan." dedi.

"BÜYÜMEYE UYGUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ"

Sektörü büyütecek olan şeyin mevzuatlar olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, tarım ihracatının 30 milyar doları aşacağı mesajını vererek, "2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak. Bir taraftan nüfus artıyor, bir taraftan misafirler artıyor bir taraftan ihracat artıyor ama bir de toplumun ihtiyacı artıyor. Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz. Bu büyüme devam edecekse buna uygun çalışmalar yürütmek zorundayız." diye konuştu.

"BUĞDAY TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR ÜRÜN"

Buğdayın Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Gelecek yıl ülkemiz için, cumhuriyetimizin 100 yılı geride kalacak. Yeni 100 yılı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde Türkiye 100 yılı olarak adlandırıyoruz. Bu 100 yıl Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu kabullendiği döneme denk geliyor olması anlamlı olacaktır. Bizim için buğday stratejik bir üründür. Hububatta 6,4 milyon tonu bulduk. TMO bizim merkez bankamızdır. TMO'nun deposunda eğer bu ürünler olur ise TMO piyasada yanlış yapana bunu en ağır şekilde cezasını ödettirir. Ama bu konuda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde TMO yönetiyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Yasaklanması gereken ürünleri yasaklarken yer yer durumlarda ihracatının önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOZAKLI KENTTEN KIRSALA DÖNÜŞTE ÖRNEK OLACAK"

Ürünlerin üretim ve tüketim bölgesi arasında lojistik maliyetin yüksek olduğunu ve bunu kent tarımı uygulamasıyla çözebileceklerini kaydeden Bakan Kirişci, şöyle devam etti: ""Lojistik maliyetleri son derece yüksek, bunları aşağı çekmiş olacağız. Burada ürün tazeliğini en üste çıkmak gibi durumumuz olacak. Nevşehir Kozaklı'ya gelecek olursak kırsal kalkınma çalışmalarımız var. Biz bu kent tarımı sayesinde kentlerimizin mümkünse içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere değilse çevresinde ama burada Nevşehir Kozaklının ayrı bir durumu var çünkü buranın turizm potansiyeli var. İstanbul, Ankara, İzmir ile başladık, ama Kozaklı'da jeotermalin bulunması bizim için çok büyük bir nimet. İnşallah bunun temelini gelecek yıl atacağız. O bölgede başka jeotermal kaynakları varsa yine Kozaklı'da yapılacak. Biz kente göçü tıpkı tereyağını terk edip margarine geçiş gibi görüyoruz. Bu istihdam ve üretimle ben Nevşehir'i kentten kırsala dönüşe örnek olacağını düşünüyorum."

"DUYGUSAL BİR AN YAŞIYORUM"

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de kendisi için duygusal bir an olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım atandığında Adana çok mutlu oldu, Kahramanmaraş çok mutlu oldu ama emin olun Nevşehir bir onlar kadar mutlu oldu. Sayın Bakanıma bölgeye dair, ülkemize dair hangi sorunumuzu götürüyorsak sonuna kadar bizimle beraber, sorunun çözümü için talimatları net bir şekilde veriyor. Sayın bakanımızla Kozaklı konusunu konuştuk. Dedi ki "Ben Kozaklı'yı çok iyi bilirim, Nevşehir'i çok iyi bilirim. Bir bakan olarak bu hediye de bizden inşallah AK Parti iktidarının ebedi bir hizmet olarak Nevşehir'imize gelsin" dedi. Bugün de bu harika müjdeyi paylaşıyoruz."

VALİ BECEL'DEN DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR

Vali İnci Sezer Becel de tarım ve orman konusunda Nevşehir'e yapılan destekler için teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Kozaklı'da 1352 dekar alanda kurulması kesinleşen 1 buçuk miyar TL yatırım tutarına sahip, içerisinde 40 adet teknolojik sera ve 16 sanayi parseli bulunan, yıllık 40 bin ton üretimi ile meyve-sebze ticaretinde 750 milyon TL artış sağlayacak ve 1500 vatandaşımıza istihdam kazandıracak, Türkiye'nin ikinci en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sera bölgemizin kuruluşu olmak üzere damızlık küçükbaş hayvan yatırımı ve damızlık koç teke alımı programı kapsamında bu yıl Nevşehir'in alınarak yüzde 50 destekli 98 adet damızlık koçun dağıtılması, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında ilimizin bitkisel üretiminin artırılması amacıyla kuru fasulye, yağlık ay çiçeği, buğday, arpa, barbunya üretimini geliştirmek üzere 2 buçuk milyon TL tutarında destek sağlanması, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 9,4 milyon TL tutarında 355 projeye destek sağlanması, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı uzman eller projesi kapsamında 25 projeye 2 buçuk milyon TL destek sağlanması 19 bin 539 kayıtlı çiftçimize 234 milyon TL tutarında tarımsal destek sağlanması, ilimizin tarım arazilerinin yüzde 47'sinde buğday ve arpa tarımı yapılmaktadır. Buğday ve arpada açıklanan fiyat ve hububat alım priminin üreticilerimizi memnun etmesi, Nevşehir merkez Boğaz köyü ve Acıgöl ilçesi Karacaören köyleri arasında Nevşehir-Aksaray çevreyolu üzerinde şehrimizin sanayisini güçlendirmeye ve bölge istihdamını artırmaya yönelik toplam 3512 dekar alanda küçük ve orta ölçekli sanayi alanının kurulması, Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY kapsamında süt sığırcılığı için 59 bin 960 TL hibe ve 239 bin 960 TL kredi desteği sağlanması, TKDK tarafından 60 milyon TL hibe tutarı bulunan 52 proje sözleşmesi imzalanmıştır. Tamamlanan projelere 2022 yılında 23 milyon 500 bin TL hibe ödemesinin sağlanması konularında sağlamış olduğunuz desteklerden dolayı Nevşehir adına şükranlarımızı arz ediyoruz."

Programda Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ile NTSO Başkanı Arif Parmaksız da teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra Nevşehir heyeti Bakan Kirişci'ye hediye takdim etti.