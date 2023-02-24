Bakan Kirişçi Şanlıurfa’da depremzedeleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, kentte gerçekleştirdiği temasları kapsamında Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki KYK yurtlarında kalmakta olan depremzedeleri ziyaret ederek birlikte akşam yemeği yedi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki KYK yurdunda bulunan sınıftaki çocuklara oyuncak ve kitap hediye eden Bakan Kirişci, bir ailenin de odalarına konuk oldu.

Bakan Kirişçi'ye, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat , Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eşlik etti.