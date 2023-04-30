Bakan Kirişçi ve Başkan Güngör eğitimcilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımıyla Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programda eğitimcilerle sohbet eden Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

"EĞİTİMCİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Programda konuşan Güngör, "6 Şubat'ta maalesef büyük bir afet yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el birliğiyle tüm kurum ve kuruluşlarımızla yaralarımızı sarıyor, şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz. Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Çünkü bu yaralar böylesi bir gayret ve birliktelikle sarılır. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum" cümlelerini kaydetti.