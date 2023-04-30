Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kirişçi ve Başkan Güngör eğitimcilerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 30.4.2023 15:08 Son Güncelleme: 30.4.2023 16:41

Bakan Kirişçi ve Başkan Güngör eğitimcilerle bir araya geldi

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Kirişçi ve Başkan Güngör eğitimcilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin katılımıyla Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programda eğitimcilerle sohbet eden Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

"EĞİTİMCİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Programda konuşan Güngör, "6 Şubat'ta maalesef büyük bir afet yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el birliğiyle tüm kurum ve kuruluşlarımızla yaralarımızı sarıyor, şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz. Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Çünkü bu yaralar böylesi bir gayret ve birliktelikle sarılır. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum" cümlelerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kantaron yağıyla gelen şifa
Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
Tarih belli oldu! Tam 2800 futbol sahası büyüklüğünde! Başkan Erdoğan açılış törenine katılacak
Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || 14 Mayıs 2023 seçimleri Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişçi ve Başkan Güngör eğitimcilerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA