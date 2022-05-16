Bakan Kirişçi’den Çay Kanunu’na ilişkin açıklama: Üreticilerimizi mutlu edecek aşamadayız





KURU ÇAYA ZAM GELECEK Mİ?



Kuru çaya zam beklentisi yönündeki soruya ise Bakan Kirişci, "Bu konu Çaykur Genel Müdürlüğü'nün vereceği bir karar; o kararı ilgili olarak da inşallah vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde mutlu olacaktır" yanıtını verdi.



Sözleşmeli üretime dikkat çeken Bakan Kirişci, 'Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili de son gelişme konusunda şöyle konuştu:



"'Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili geldiğimiz aşama, çay üreticilerimizi mutlu edecek bir aşama. Arzuladığımız, çayda sürdürülebilir üretimi tesis etmek. Gerek çayı üretenleri gerekse bu çayı alıp kendi işletmelerinde işleyen herkesi, bu manada mutlu etmektir. Sözleşmeli üretim; Türkiye'de tarımda az uygulanır bir yöntemdir. Sözleşmeli üretim başta olmak üzere, çayı işleyen işletmelerle, çayı üreten üreticiler arasında güzel bir ilişki kurup, bu ilişki üzerinden bu üretimi teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklerimizi de bu çerçevede sağlamak gibi bir yaklaşımımız var. Mevcut olan kanunun bazı eksikleri elbette var. Değişen şartlar içerisinde yapacağınız birtakım ilave düzenlemelerle inşallah güzel bir 'Çay Kanunu'na hem üreticilerimiz hem de sektörün diğer unsurları kavuşmuş olacak."