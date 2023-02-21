Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Giriş Tarihi: 21.2.2023 00:00

Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Hatay'daki peş peşe depremlerin ardından bölgedeki barajlar hakkında açıklama yaptı. Bakan Kirişci, "İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor." dedi.

Bakan Kirişci’den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Hatay merkezli iki depremin ardından bölgedeki barajların güvenliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor." dedi.

Kirişci, "Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

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Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
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