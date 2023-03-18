Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.