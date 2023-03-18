Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı
Giriş Tarihi: 18.3.2023 15:55

Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını açıklayarak, "Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı

Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.

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Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı
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