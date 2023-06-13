Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı
Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:34

Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk 5 ayında ambulans helikopterlerle 534, ambulans uçaklarla 867 olmak üzere toplam 1401 hastaya ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Partilileri de ikiye böldü
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
Sahiplendiremediklerimizden misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA