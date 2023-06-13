Bakan Koca: İlk 5 ayda hava ambulansları ile 1401 hastaya ulaşıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere 1401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İLK 5 AYDA HAVA AMBULANSLARLA 1.401 HASTA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2023
2023'ün ilk 5 ayında helikopter ambulanslarla 534, uçak ambulanslarla 867 olmak üzere, 1.401 hastaya ulaşıldı. İlk müdahaleleri yapılan hastalar ilgili sağlık kurumlarına taşındı. Hava ambulans ekiplerimize teşekkür ediyorum.