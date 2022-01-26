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Giriş Tarihi: 26.1.2022 14:17

Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

DHA
Bakan Koca Twitter’dan paylaştı: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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Bakan Koca Twitter'dan paylaştı: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı
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