Bakan Koca Twitter’dan paylaştı: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.



