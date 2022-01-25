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Giriş Tarihi: 25.1.2022 08:15

Bakan Koca: UMKE İstanbul'un hizmetinde

DHA
Bakan Koca: UMKE İstanbul’un hizmetinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Bakan Koca hava koşulları nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekibinin İstanbulluların hizmetinde olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, "UMKE İstanbul'un hizmetinde" dedi.

Bakan Koca, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlanan UMKE ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar" notunu ekledi.

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Bakan Koca: UMKE İstanbul'un hizmetinde
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