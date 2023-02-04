Bakan Koca: Van’daki hastaya ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi" ifadelerini kullandı.