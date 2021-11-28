Bakan Koca’dan Akşener’e: Sağlık üzerinden siyaset yapma
ABONE OL
SağlıkBakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Avrupa'dan gelen Kovid- 19 hastalarının Türkiye'de tedavi edilmesini eleştirmesine yanıt verdi. Akşener'in "Sayın Bakan, Avrupa'nın Kovid'li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?" paylaşımını alıntılayan Koca, Akşener'e Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'ü hatırlattı. Bakan Koca, şunları kaydetti: "Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var."