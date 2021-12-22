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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:21 Son Güncelleme: 22.12.2021 13:26

Bakan Koca'dan müjde! "Şanlıurfa'ya 560 personel atanacak"

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Koca’dan müjde! Şanlıurfa’ya 560 personel atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa'ya 560 sağlık personelinin atanacağının müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Koca," Şanlıurfa'ya 60 hekimin daha tayinini ve 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde, 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa'ya atanacak" dedi.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Beyazgül, AK Parti il başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ve kura kurum müdürleri karşılandı.

Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Koca, Valilik girişinde şeref defterini imzaladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in makamında ağırladığı Koca ve beraberindekiler, Şanlıurfa'nın sağlık alanındaki yatırımları, ihtiyaçlar ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bakan Koca, görüşmenin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

ŞANLIURFA'YA 60 HEKİM ATANDI

Bakan Koca, "Şanlıurfa'ya 60 hekimin daha tayinini yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yılbaşından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde, 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa'ya atanacak." dedi.

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Bakan Koca'dan müjde! "Şanlıurfa'ya 560 personel atanacak"
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