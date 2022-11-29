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Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:46

Bakan Koca'dan Şanlıurfa'daki doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yıldır görev yapan, Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Haği, dün hasta yakını tarafından darp edilmiş, burnu kırılmıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak, “Sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır” dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise bu olayın sıkı takipçisi olacağını açıkladı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Koca’dan Şanlıurfa’daki doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki yıldır görev yapan, Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Haği, 5 ay içerisinde ikinci kez hasta yakını tarafından saldırıya uğradı, burnu kırıldı.

Dün yaşanan saldırıda doktor dışında iki de polis memuru yaralandı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

BAKAN KOCA: HEPİMİZİ ÜZDÜ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan hadiseyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Koca, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır" ifadelerini kullandı.

VALİLİK TAKİPÇİSİ OLACAK!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise darp edilen doktoru telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorumuz Sn. Orhan Hagi'yi arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti. Sağlık camiamızın maruz kaldığı her türlü şiddet vakasını kınayan Vali Ayhan, bu olayın sıkı takipçisi olacağını belirtti" denildi.

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ZİYARET

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ise Dr. Orhan Haği'yi ve polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Sosyal medyadan ziyaret anının fotoğraflarını paylaşan sağlık müdürlüğü şunları yazdı: Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Görevleri başında saldırıya uğrayan polis memurlarını ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Haği'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini ilettiler. Başhekim Doç. Dr. Bedri Caner Kaya'dan Genel durumları Hakkında bilgi aldılar.

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Bakan Koca'dan Şanlıurfa'daki doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama
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