Bakan Koca’dan Şanlıurfa’daki doktorun darp edilmesiyle ilgili açıklama

BAKAN KOCA: HEPİMİZİ ÜZDÜ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan hadiseyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Koca, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır" ifadelerini kullandı.