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Giriş Tarihi: 25.10.2022 00:10

Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin sağlık durumu hakkında açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da tabancayla vurulan hemşire Emine A'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

AA
Bakan Koca’dan tabancayla vurulan hemşirenin sağlık durumu hakkında açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık Bakan Koca, Karaman'da bir kişinin, hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladığı olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"İKİSİ DE ACİLEN AMELİYATA ALINDI"

Aile Sağlığı Merkezine gelen kişinin, kişisel nedenlerle hemşireyi tabancayla yaraladığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Koca, "İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir." ifadelerini kullandı.

TARTIŞTIĞI HEMŞİREYİ TABANCAYLA YARALAYIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Karaman'daki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen ve tartıştığı hemşire Emine A'yı tabancayla yaralayan Hüseyin B, sonra aynı silahla intihar etmek istemişti. Ağır yaralanan Emine A. ve Hüseyin B, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin sağlık durumu hakkında açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor
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