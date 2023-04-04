Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yöresel mimariye uygun, Tek ya da iki katlı, Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı! Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık."