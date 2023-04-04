Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı
Giriş Tarihi: 4.4.2023 12:38

Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yöresel mimariye uygun, Tek ya da iki katlı, Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı! Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık."

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Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı
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