Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapım süreci başladı

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yöresel mimariye uygun, Tek ya da iki katlı, Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı! Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık."
📌 Yöresel mimariye uygun— Murat KURUM (@murat_kurum) April 4, 2023
📌 Tek ya da iki katlı
📌 Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı!
Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık. pic.twitter.com/pL1vuZVeme