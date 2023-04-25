Bakan Kurum: 7 patron bakkal yönetemez, boş vaatler veriyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve site yöneticileriyle kahvaltıda buluştu.

REZERV KONUTLAR ÜRETECEĞİZ

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek çalışacaklarını söyleyen Kurum, "Üreteceğiz, eser yapacağız. İşte bu anlayışla bayramın birinci günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yarısı Bizden kampanyasını müjdeledi. Bu kampanya çerçevesinde 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz. Kalan 500 bin konutun da yerinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız. Rezerv konutlarla vatandaşlara sosyal altyapısı, yeşil alanları yapılmış en güvenli, en güzel yaşamı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YÜZYILIN DÖNÜŞÜM PROJESİDİR

Bakan Kurum, "Yüzde 92'sini güvenli hale getirdiğimiz Çekmeköy'de kalan yüzde 8 veya 10'daki konutlarımız için de Emlak Konut, TOKİ eliyle yaptığımız bir arazimiz var. Rezerv konutlardan onlara sosyal altyapısı yapılmış yerlerle birlikte onlar görüşeceğiz, vatandaşlarımızı hem kendisi hem de ailesine en güvenli yaşamı sunacağımız projelerle, vatandaşlarla takas ve trampa yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çekmeköy için yüzde 92'sini güvenli hale getirdiğimiz kalan yüzde 8-10 bu siteler için de Emlak Konut-TOKİ eliyle yaptığımız arazimiz var. Orada başkanım 25 dönüm yeter dedi, orada 25 dönüm rezerv alan ayıracağız. Bu alanda sitelerle görüşmek suretiyle sorunlu problemli yerleri görüşerek anlaşarak, isterlerse eğer rezerv alanlardan konutla takas etmek üzere Çekmeköy'de kalan yüzde 10'luk kısmın dönüşümünü yapmak istiyoruz. 2+1'leri 750, 3+1'leri 900 bin liraya verilecek. TOKİ sitenin dönüşümüne ilişkin her türlü süreci yürütecek. Vatandaşın ödemesi çıkıyorsa da 10 yıl vadeyle aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle ödeyebilecek. Bu yüzyılın dönüşüm projesidir, İstanbul'un kurtuluş projesidir. Başvurular 26 Nisan'da başlıyor, 29 Mayıs'a kadar sürecek. E-devlet üzerinden başvurabilirsiniz, herhangi bir ücret yok" diye konuştu.

İFM'DE 50 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Finans merkezinde 50 bin kişinin istihdam edileceğini belirten Kurum, "Bu vizyon afet bölgesinde kendisine tatil beldesi arayanların vizyonu değildir. Vatandaşın metro ihtiyacı, kavşak ihtiyacı olduğunda yine bahane üretenlerin vizyonu değildir. Bu vizyon 21 yıldır bu ülkeye hemen hemen her alanda çağ atlatan, milletine hizmet götürenlerin vizyonudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur. İnşallah biz de aynı anlayışla eserlerimizi konuşturuyoruz. Bir hafta önce, Ümraniye'de İstanbul'un finans merkezi olması için 65 milyar liralık yatırımı bitirdik, hizmete açtık. Burada 50 bin kardeşimiz istihdam edilecek. İstanbul finansın merkezi olacak. 26 bin 500 kapasiteli otoparkı var. Hemen altına projeden orada çalışanlar iniyorlar, altına metro istasyonu koyduk" dedi.

MİLLETİ MAĞDUR ETTİNİZ

Bakan Kurum, "Bu projeleri yapmak vizyon ister dert ister. Dertli olacaksınız ki yollara düşesiniz. İstanbul dışında birçok işle meşgul olursanız İstanbul'u unutursunuz. İstanbul bizim gözbebeğimiz. Ama işleri güçleri algı yönetmek. 3 gün önce ya hem kavşağı yapmıyorsun hem de gelip yapıyormuş gibi algı üretmeye çalışıyorsun. Gelip oraya muhtarların da aklını çelmek adına, temel atıyorlarmış gibi algı yönetmeye çalışıyorlar. 4 senedir, senin elinden tutan mı var. 1500 gündür bu şehri sen yönetiyorsun. Yapın, elinizden tutan mı vardı? Yapmadınız, milleti mağdur ettiniz. Şimdi de gelip algı yönetmenin, belediye tarafından yapılıyor gibi pozisyon oluşturmanın kimseye faydası yok" diye konuştu.

ÇEKMEKEÖY'E İKİ YENİ MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu ne köhne yapılara ne de köhneleşmişlerin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi. Çekmeköy'ü yukarı taşıyacak, istihdam alanları oluşturacak, huzurla güvenle yaşanacak Çekmeköy'ü inşa ediyoruz. Boş vaatler vermiyoruz. Hedefimiz kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmak. Çekmeköy Millet Bahçemiz toplam 100 bin metrekare. Bugünkü yatırım değeri 187 milyon lira. İki yeni millet bahçesi yapacağız. İnşallah projemizi de yılsonu bitirip Çekmeköy'lü kardeşlerimize armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.