Bakan Kurum: Adıyaman’da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz

Hafif çelik ve prefabrik yapılı geçici konutların her biri, 27 metrekareden oluşacak. Konutlarda 15 bin kişi barındırılacak. Bakan Murat Kurum, geçici konutlara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut'umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz.

En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" dedi.