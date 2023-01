Bakan Kurum, afetzede Boz Ailesi’nin evine konuk oldu

Bakan Murat Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesine geçerek burada yangın afeti sonrasında inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yangında zarar gören evlerin yerine yenilerini bir yıl içerisinde yenilediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın burada an be an takibi olduğu, ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa bil fiil kendisi de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu." dedi.