Bakan Kurum çocuklara oyuncak hediye etti, gençlerle basketbol oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Maltepe Sahil'de gençlerle bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Daha sonra 'Genç Karavan Buluşması' etkinliğinde gençlerle sohbet etti.

Çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, gençlerle de basketbol oynadı. 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kurum, "Bir taraftan afetler oluyor. O afetlerde milletimizin yanında oluyoruz. Gençliğimiz, orada ailelerimizin yeni resmini, yeni yaşamının resmini çiziyor ve o evlerimizi sıcak yuvalarımızı hızlı bir şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Çevremizi, doğamızı, işte burada ailelerimizin güvenle yaşayacağı alanların inşası için koşturuyoruz. Ve istiyoruz ki her ilimizde kişi başı yeşil alan en az 15 metrekare olsun. Ve bu kapsamda değerli arkadaşlar İstanbul'umuzda tam 48 tane millet bahçesi yapıyoruz. Ve 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip. Yani buradaki her bir gencimiz için bir metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktık. Ve o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"145 BİN 300 AĞAÇ DİKTİK"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 8 Mayıs'ta ilk etabının tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Bu millet bahçelerine şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Nerede biliyor musunuz? İstanbul'da. Nerede peki? İstanbul Atatürk Havalimanı millet bahçesi. O millet bahçemiz İnşallah Mayıs'ın 8'i itibariyle ilk etabı İstanbullu kardeşlerimize, gençlerimize hizmet verecek. Ve orada tıpkı yeşil alanların içinde burada olduğu gibi, tüm sosyal donatılarıyla birlikte kardeşlerimiz vakit geçirecek. Gençlerimiz eğlenecek, bisiklete binecek, yürüyüş yapacak, spor yapacak. Aileleriyle birlikte hoş vakit geçirecekler. Hani onlar diyorlardı ya. Buraları işte Katarlılara satacaklar, buraları işte Araplara verecekler. Buralara rantsal dönüşüm yapacaklar, binaları dikiyorlar diyorlardı ya. Biz dikmedik ama ne diktik biliyor musunuz? 145 bin 300 ağaç diktik. Ve o projemizin ilk etabını inşallah 8 Mayıs itibariyle tüm İstanbullu kardeşlerimize kazandırıyoruz. Tabii orada biliyorsunuz bizim gençliğimizle birlikte 6 yıldır düzenlediğimiz Teknofest fuarları var. Büyük teknoloji sanayi savunma ülkemizdeki işte Togg'umuzu, Altay tankımızı yine Atak helikopterimizi, TCG Anadolu gemimizi İHA ve SİHA'mızı üreten tüm firmalarımızla 6 yıldır biz orada ne yapıyoruz? Gençlerimizle TEKNOFEST gençliğiyle birlikte fuarlar düzenliyoruz. Ve işte bu yıl da büyük bir coşkuyla TEKNOFEST Fuarı'mız gençlerimizle bir araya geldi" dedi.

"BİZ MÜCADELEMİZİ SİZLER İÇİN, DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Gençlere seslenen Bakan Kurum, "Biz mücadelemizi sizler için daha iyi bir gelecek sunabilme mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Biliyoruz ki sizler Yunus Emre'nin diliyle konuşan, Fatih'in cesaretiyle, Mevlana'nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz. Sizler ecdadımızın torunlarısınız. Bizim geleceğimizsiniz, istikbalimizsiniz, istiklalimizsiniz. Ve biliyoruz ki sizler daha iyisini yapacaksınız. Bizim de bütün çabamız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek ve inşallah 14 Mayıs'ta işte ilk oyunu kullanacak kardeşlerimiz, gençlerimiz var. Şimdi burada Maltepe'de gençlerimize soruyorum. 14 Mayıs'ta ilk oyumuzu Erdoğan'a verecek miyiz? 14 Mayıs'ta Türkiye'de, Maltepe'de, İstanbul'da gençliğin yüz yılı diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta doğru adam, doğru zaman Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz?" diye konuştu.

"GENÇLİĞİN YÜZYILI, SPORCU YÜZYILI OLACAK"

Bakan Kurum, "Biz de, gençliğimizde basketbol sahasında böyle spor yapardık, sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte. O günlerimi hatırladım. Orada gidip, işte yani çeşmeden su içerek yorulur, terlerdik. O günleri hiç unutamıyoruz. Burada da gençlerimizle bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. O günleri hatırladık. Bütün amacımız, hedefimiz o. Tabii gençler çok iyi oynuyorlar. Bizim takımda biraz iyiydi, torpilliydik. Karşı takımı yendik. Ama dostluk kazandı, barış kazandı. Ben tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Derbi maçı ise 1-1 iki takımımıza da başarılar diliyoruz. İkisi de İstanbul'umuzun güzide takımlarından. Beşiktaş'ımız, Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz. Yine İstanbul'da Başakşehirimiz var, Ümraniye'miz var, Eyüpspor'umuz, Pendikspor'umuz, Tuzla, hepsi güzel bir mücadele veriyorlar. Gençliğin yüzyılı, sporcu yüzyılı olacak. Gençlerimiz bu manada işte burada görüyoruz. Spor yapıyorlar, basketbol oynuyorlar, futbol oynuyorlar. Hak eden kazansın diyorum. Dostluk kazansın diyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.