Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! Bakan Kurum: Vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız

"VATANDAŞIMIZI AÇTA AÇIKTA ÇARESİZ BIRAKMAYACAĞIZ, ONLARLA BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ"

Depremin 18. gününde 10 bin bağımsız bölümün sözleşmesini imzalayıp, inşaat sürecine de başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, "İnşallah depremin izlerini silene kadar, burada yeni Antakya'yı inşa edene kadar biz buralardan ayrılmayacağız, buralardan elimizi çekmeyeceğiz. Vatandaşımızı hiçbir depremde olmadığı gibi burada da açta açıkta çaresiz bırakmayacağız, onlarla birlikte yürüteceğiz. İşin içinde kanaat önderimiz de olacak, sanatçımız da, sporcumuz da olacak. Hatay'ın tüm içeriğini, kültürünü burada yansıtacağımız anlayışla yapacağız. Ve Asi Nehri'nin kıyısında sağlam dediğimiz güvenli alanlarda, burada nasıl bir yapılaşma gerekiyorsa ki burada belli kısıtlar yapacağız, imar kısıtları getireceğiz. Sağlam zeminde yapılması gerekenleri yapacağız. Bu noktada inşallah hem rezerv alanında, hem de bugün burada bulunduğumuz Asi Nehri'mizin kıyısında bulunan alanlarda inşaat sürecini yürütüp vatandaşlarımıza sözlerimizi tutuyor olacağız." şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLADILAR; 15 BİN LİRA TAŞINMA, EV SAHİPLERİMİZE 5 BİN LİRA, KİRACILARIMIZA DA 3 BİN LİRA KİRA YARDIMI VERECEĞİZ"

Depremzede vatandaşların evlerine taşınana kadar eşya, taşınma ve kira yardımı vereceklerini kaydeden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar; 15 bin lira taşınma yardımı, ev sahiplerimize 5 bin lira, kiracılarımıza da 3 bin lira kira yardımı veriyor olacağız ve evleri onlara teslim edilene kadar da kira yardımları devam edecek. İnşallah bir yıl sonra daha güzel bir Hatay'ı hep birlikte göreceğiz. O zaman da onların mutluluğuna şahit, sevinçlerine ortak olacağız, dualarını alacağız. Milletimiz müsterih olsun. Biz bu güce sahibiz. Bu işleri yapacak devlete, millete sahibiz. Milletimiz ilk andan itibaren 85 milyon Hatay için, Gaziantep için, Kahramanmaraş için buradaydı. Yardım elini uzattı, emekli aylığını, kumbarasındaki parasını paylaştı. İnşallah aynı anlayışla yürüteceğiz. Burada Hatay, Gaziantep, Antakya, Maraş ne istiyorsa, biz de onlarla birlikte inşa sürecini yürüteceğiz." dedi.

"HASAR TESPİTTE YÜZDE 80, HASARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE İSE YÜZDE 90 SEVİYELERİNİ AŞTIK"

Bakan Kurum, deprem nedeniyle ne adar ağır hasarlı, yıkılmış bina varsa bunların inşasını gerçekleştireceklerini belirtirken, "Son hasar tespitlerde bugün itibariyle 4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda. Ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik. Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık. Hatay'ımızda da şu an itibariyle 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"BİNALARIMIZ RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE VE ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK, GEÇİCİ TİCARET ALANLARI DA KURACAĞIZ"

Bakan Kurum, TOKİ eliyle yaptıkları 1 milyon 180 bin konutun dimdik ve sapasağlam ayakta olduğunu hatırlatarak, "Yine aynı anlayışla yapacağız. Binalarımızı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapacağız. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve rezerv alanlarındaki inşaat sürecini böylelikle şehrin çeperinde, sağlam, güvenli alanlarda yerleştirmiş olacağız. Nasıl geçici konteyner, barınma alanları kuruyorsak, vatandaşlarımızın buradaki ticari hayatın devamlılığı açısından yine geçici ticaret alanları da kuracağız. Bunu da master planları çerçevesinde projelendiriyoruz. Burada çelik yapılarımızla birlikte esnafımızın hizmet vereceği, şehrin yaşayacağı, buradaki kardeşlerimize daha iyi şartlarda hizmet edebilmek amacıyla şehri bir bütün olarak planlayacağız. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.

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