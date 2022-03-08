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Giriş Tarihi: 8.3.2022 16:42 Son Güncelleme: 8.3.2022 16:45

Bakan Kurum kadınlarla birlikte ağaç dikti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bakan Kurum kadınlarla birlikte ağaç dikti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işbirliğinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Kadın İşçiler Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustosta söndürülen ormanlık alanın ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde 'Kadın İşçiler Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Bakan Kurum ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinlikte alana ağaç dikti ve sulama işlemini gerçekleştirdi. Hatıra ormanında bin ağaç toprakla buluşurken, bölgede ise 40 bine yakın çam fidanı dikildi. Program öncesi Bakan, kendini karşılayan kadınlarla sohbet etti, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

EVLERİ İNCELEDİ

Ağaç dikme törenin ardından Bakan Murat Kurum, yanan evlerin yerine yenisinin yapılmaya başlayan Sülek mevkiindeki inşaat çalışmalarını inceledi.

Köylülerle sohbet eden Bakan Kurum'a kadınlar yöresel ürünleri içeren bir sepet dolusu hediye verdi. Bakan Kurum, ilçedeki temaslarını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı. Kurum Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara evlerin teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

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Bakan Kurum kadınlarla birlikte ağaç dikti
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