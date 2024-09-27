Bakan Kurum: Malatya’nın şanına yaraşır bir yaşam alanı kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma ve ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Söğütlü Camii Temel Atma töreninde konuşan Bakan Kurum, "Malatyamız 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar; 10 bin 679 ailemizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya'nın tüm ilçelerinde; 79 bin yeni yuva ve işyerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MALATYA'NIN ŞANINA YARAŞIR BİR YAŞAM ALANI KURUYORUZ"

Malatya çarşı merkezi projesinin detaylarını anlatan Bakan Kurum, "Bu güzel şehirde sadece yeni konut yapmıyoruz, ecdat yadigârı eserlerimizi de ihya ediyoruz.Malatya'nın göz bebeği Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda tüm hızımızla çalışıyoruz. Çarşı Projemizde; Şire Pazarı, Kuyumcular, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşılarıyla; konut, ofis ve dükkanlarımızla; Malatya'nın şanına yaraşır bir yaşam alanı kuruyoruz. Bu tarihi alanımızı; Saray mahallesindeki konut, ofis ve dükkanlarla ve yeni yeşil alanlarımızla bütünleştiriyoruz" dedi.

BAKAN KURUM, 3 MAHALLEYE MÜJDE VERDİ

Malatya merkezde yapılan projeler hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Bir önceki ziyaretimizde; Battalgazi ilçemizin Niyazi Mısri ve Turgut Temelli Caddelerinde saha çalışması yapmıştık. Buradan müjdeliyorum! Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Niyazi Mısri, İsmetiye ve Kavaklıbağ'ı kapsayan Merkez 4 proje alanımızın sınırları artık kesinleşmiştir! Bu proje alanımızın 1. etabında ihalelileri tamamladık. Diğer etaplarda da 1 ay içerisinde ihaleleri yapıp, inşa çalışmalarına başlayacağız. Malatya'mız için, hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.