Bakan Kurum Maltepe’de gençlerle basketbol maçı yaptı

"İSTİYORUZ Kİ GENÇLERİMİZ DAHA İYİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALSINLAR"

Kurum, "Tüm çabamız gençlerimiz için gençlerimizin geleceği için onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Gençlerimiz söz sahibi değil, bu ülkenin her alanında hak sahibi olsunlar. Onların görüşleri doğrultusunda, 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyoruz. Eserlerimizi yapıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz daha iyi şartlarda eğitim alsınlar. Daha iyi şartlarda yaşasınlar. Yeşilin, mavinin içerisinde huzur içerisinde yaşadığı, güven içerisinde yaşadığı, geleceğe umutla, güvenle baktığı bir Türkiye olsun." diye konuştu.

Her alanda kendine yeten, ülkesini büyüten, geliştiren bir Türkiye istediklerini vurgulayan Kurum, buna yürekten inandığını kaydetti.